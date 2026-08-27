Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Uši Urank
Okrogli življenjski jubilej

27.8.2026 Encelna vas Enzelsdorf Novice

V četrtek, 27. avgusta, je  bilo pri Kavhu v Encelni vasi še posebej praznično: Uši Urank, tajnica Mohorjeve tiskarne, je obhajala 60. življenjski jubilej. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Čestitke, katerim se z najboljšimi željami pridružujeta EL Galicija in SJK, veljajo prav tako Veroniki in Danielu Urank. Na zdravje in na mnoga vesela leta! 

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt