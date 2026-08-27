Okrogli življenjski jubilej

V četrtek, 27. avgusta, je bilo pri Kavhu v Encelni vasi še posebej praznično: Uši Urank, tajnica Mohorjeve tiskarne, je obhajala 60. življenjski jubilej. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Čestitke, katerim se z najboljšimi željami pridružujeta EL Galicija in SJK, veljajo prav tako Veroniki in Danielu Urank. Na zdravje in na mnoga vesela leta!

