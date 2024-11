Poznamo ga kot nekdanjega zastopnika EL v žitrajskem občinskem svetu. Prihodnja sobota, 16. november, pa bo za Karlija Hrena star. iz Gorič še posebej praznična: obhajal bo 80. življenjski jubilej. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva žena Rozi, sinovi z družinami ter Regi Žitara vas, deželna EL, SJK in dobri znanci.