Francija Wiegeleja ml.
Okrogli življenjski jubilej

20.11.2025 Drevlje Dreulach Novice

Prihodnja nedelja, 23. november, bo za predsednika Športnega društva (ŠD) Zahomec Francija Wiegeleja ml., sina zahomške trenerske legende Franca Wiegeleja st., posebej prazničen dan: obhajal bo 60. rojstni dan. Ob jubileju slavljenca, ki je marca 1983 osvojil naslov svetovnega mladinskega prvaka na srednji skakalnici v Kuopiou (Finska) in je lani nasledil strica Martina Wiegeleja kot predsednik ŠD Zahomec, mu prisrčno čestitajo vsi domači, ŠD Zahomec, Volilna skupnost Straja vas, deželna EL ter prijatelji in dobri znanci. Želijo obilo zdravja, športnega uspeha, sreče in osebnega zadovoljstva. 

