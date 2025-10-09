Okrogli življenjski jubilej

Izhaja iz znane Obermanove rodbine na Blatu pri Pliberku. Po maturi na Slovenski gimnaziji je ubrala pedagoško pot in bila zelo priljubljena učiteljica, v zadnjih letih na pliberški Srednji šoli. V soboto, 11. oktobra, bo Lucija Kreutz iz Spodnjih Vinar obhajala 70. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva sestra Marta, bratje Marko, Miha in Lencej, otroci Lucija, Igor in Kajetan, bivše učiteljske kolegice in kolegi, vsa žlahta, Benno, GWL Škocjan ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.