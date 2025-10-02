Okrogli življenjski jubilej

Prihaja iz Zgornje Koroške, vzljubil je svojo bodočo ženo Mileno iz globaške fare in si z njo ustvaril družino z dvojčicama Anno in Saro, poklicno vodi celovški Minimundus, prav tako pa zastopa, izvoljen na listi Enotne liste, globaške občanke in občane v globaškem občinskem svetu. V četrtek, 25. septembra, je Hannes Guggenberger iz Male vasi praznoval 60. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in osebnega zadovoljstva družina, EL Globasnica in deželna EL. Čestitkam se pridružujejo prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.