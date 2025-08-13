Novice logo
Gretka Gregorič
Okrogli življenjski jubilej  

13.8.2025 Mala vas

Minulo sredo, 13. avgusta, je Gretka Gregorič, ki izhaja iz Kučejeve rodbine v Strpni vasi, obhajala 60. pomlad. Slavljenka, izučena šivilja, je vsa leta aktivno povezana z domačim kulturnim društvom SKD Globasnica, mdr. kot pevka in odbornica, ki je vedno vesela in nasmejana. Ob osebnem jubileju ji prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva mož Marko, hčerka Mirjam in sin Marko z družinama, sin Matija, sestre in bratje z družinami, svaki in svakinje, EL Globasnica, vnukinja Ina in vnuk Miro pa ji pošiljata 60 poljubčkov. 

