Minuli torek, 29. aprila, je Elmar Kunauer iz Šmihela praznoval 60. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva žena Ana, sin Matthias z Marlon in Yvonne, hčerka Valentina z Dietmarjem, mama Ina ter vsa družina s prijatelji in dobrimi znanci od blizu in daleč.