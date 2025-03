V soboto, 29. marca, bo Stefan Sabotnik iz Dobajne praznoval 60. rojstni dan. SPD Zvezda Hodiše prisrčno čestita in želi jubilantu vse najboljše, predvsem obilo zdravja, ljubezni, sreče in božjega blagoslova. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo prijatelji in znanci.