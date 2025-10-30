Novice logo
Barbara Grilc
Okrogli jubilej Šulnove Barbare

30.10.2025 Zgornje Libuče Oberloibach Novice

V nedeljo, 2. novembra, bo pri Šulnu v Zgornjih Libučah Barbara Grilc praznovala svoj 60. rojstni dan – ali kot sama reče: svoj »50 plus«. Kdor pozna Barbaro, jo pozna kot vedno nasmejano in dobrosrčno žensko. Rada preživlja čas na vrtu, med rožami v soncu, kjer se počuti domače. Vedno pa najde tudi čas in voljo, da pomaga drugim. Prisrčno ji čestitajo ter želijo obilo zdravja, sreče in veselja Helmut, Miha, Simon, Sophie in Luka, vsi Šulnovi, matjaževci in prijatelji od blizu in daleč.  

