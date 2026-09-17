Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Simon Kogelnik
Okrogli jubilej Simona Kogelnika

17.9.2026 Šteben St. Stefan Novice

Družina mu pomeni vse, vnuki pa so mu izredno pri srcu. Prav tako je aktivno povezan z žvabeškim KPD Drava. Nedelja, 20. september, pa bo za Simona Kogelnika iz Štebna pri Globasnici še posebej praznična: praznoval bo 80. rojstni dan. Ob okroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva žena Trezka, hčerka Anja z Bertlnom ter sin Walter s Pamelo, vnuki Simon, Eva, Nina, Lukas in Anni pa pošiljajo svojemu ljubemu dedeju 80 poljubčkov. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo EL Globasnica ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.  

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt