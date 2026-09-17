Okrogli jubilej Simona Kogelnika

Družina mu pomeni vse, vnuki pa so mu izredno pri srcu. Prav tako je aktivno povezan z žvabeškim KPD Drava. Nedelja, 20. september, pa bo za Simona Kogelnika iz Štebna pri Globasnici še posebej praznična: praznoval bo 80. rojstni dan. Ob okroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva žena Trezka, hčerka Anja z Bertlnom ter sin Walter s Pamelo, vnuki Simon, Eva, Nina, Lukas in Anni pa pošiljajo svojemu ljubemu dedeju 80 poljubčkov. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo EL Globasnica ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.

