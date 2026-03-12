Novice logo
Pepca Sienčnik
Okrogli jubilej Pepce Sienčnik 

12.3.2026 Dobrla vas Eberndorf Novice

V sredo, 4. marca, je obhajala 70. rojstni dan Pepca Sienčnik iz Dobrle vasi. Slavljenka se je rodila v Globasnici, bila je vajenka v dobrol­skem podjetju Sienčnik, kjer je spoznala in vzljubila tudi svojega bodočega moža Štefana. Ob okroglem osebnem jubileju ji čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva mož Štefan, otroci Štefan, Veronika in Nataša ter vseh 9 vnukov. Zahvaljujejo se ji za vso ljubezen in za lep skupen izlet. Z veledružino so se namreč napotili na Brezje ter na Bled in z jubilantko uživali spomladanske sončne žarke. Čestitkam se pridružujeta tudi Team Kramer in SPD Srce. 

