Valentin Šumnik
Okrogel življenjski jubilej Folta Šumnika

25.9.2025 Črgoviče Tscherberg Novice

V četrtek, 25. septembra, praznuje v Črgovičah svoj 60. rojstni dan Valentin Šumnik, p. d. Štefan. Njegova strast do lova mu še vedno prinaša veselje, rad gleda nogomet, kolesari in je ponovno odkril motociklizem – in se z ženo Elisabeth z motorjem pogosto odpravita na izlet. Dragi Valentin, ob tvojem jubileju ti želimo veliko zdravja, sreče, veselja in še veliko varnih kilometrov na motorju. Iskrene čestitke ti iz srca pošiljajo žena Elisabeth, hčerke Katharina z Dominikom in sinčkom Jonathanom, Natascha s Samuelom in Viktoria. Čestitkam se pridružuje Regi Bistrica.

