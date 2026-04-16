Obhajala sta kamnito poroko

V Borovljah sta v torek, 7. aprila 2026, Neli in Herman Malle čila in pri dobrih močeh obhajala neverjetno obletnico – 65 let poroke, kamnito poroko. Neli je kot otrok doživela vso grozoto nacističnega nasilja, saj je njen oče Egidij padel v uporu, družino pa so rjavi oblastniki razgnali in razselili. Pomagala je partizanu Bogdanu Mohorju-Stonu, na kar se še danes s ponosom spominja. Herman je kot odličen mizar bistveno sodeloval pri obnovi Kulturnega doma »Pri Cingelcu« na Trati in pri gradnji Dvojezičnega vrtca »Jaz in ti-Du und ich« v Borovljah. Ugledna slavljenca sta tvorno vključena v družbeno in slovensko kulturno življenje Borovelj. Za njun praznik jima izrekajo otroci in vnuki ter znanci in prijatelji še mnogo srečnih skup­nih let. Tudi župan Christian Gamsler jima je čestital. Čestitkam se pridružujejo SPD »Borovlje«, VS Borovlje ter Dvojezični vrtec »Jaz in ti-Du und ich«.

