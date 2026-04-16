Obhajala sta kamnito poroko

V Borovljah sta v torek, 7. aprila 2026, Neli in Herman Malle čila in pri dobrih močeh obhajala neverjetno obletnico – 65 let poroke, kamnito poroko. Neli je kot otrok doživela vso grozoto nacističnega nasilja, saj je njen oče Egidij padel v uporu, družino pa so rjavi oblastniki razgnali in razselili. Pomagala je partizanu Bogdanu Mohorju-Stonu, na kar se še danes s ponosom spominja. Herman je kot odličen mizar bistveno sodeloval pri obnovi Kulturnega doma »Pri Cingelcu« na Trati in pri gradnji Dvojezičnega vrtca »Jaz in ti-Du und ich« v Borovljah. Ugledna slavljenca sta tvorno vključena v družbeno in slovensko kulturno življenje Borovelj. Za njun praznik jima izrekajo otroci in vnuki ter znanci in prijatelji še mnogo srečnih skupnih let. Tudi župan Christian Gamsler jima je čestital. Čestitkam se pridružujejo SPD »Borovlje«, VS Borovlje ter Dvojezični vrtec »Jaz in ti-Du und ich«.
Iz rubrike Čestitke preberite tudi