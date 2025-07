Obhajala je 65. pomlad

Izhaja iz Gabrijelove rodbine v Lešah pri Šentjakobu, tesno je povezana s kulturo, še prav posebej pa je povezana z delom v knjigarni. Tri leta je bila Marion Urbajs v službi knjigarne Drava, nato celih 20 let, do upokojitve, pri Hačku v Celovcu. Minuli ponedeljek, 14. julija, pa je bila v še posebno prazničnem razpoloženju – obhajala je 65. rojstni dan. Ob polokroglem življenjskem jubileju ji prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče ter osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci. Na zdravje!