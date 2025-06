V četrtek, 26. junija, praznuje 60. rojstni dan Irmi Urschitz iz Železne Kaple. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja.sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva vsi domači, prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje Kapelška lista EL.