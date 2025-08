Obhajala je 60. pomlad

V sredo, 6. avgusta, je praznovala 60. rojstni dan Susanne Kulmesch iz Vidre vasi. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva mož Hermann, hčerka Sabrina, sin Matthias z ženo Miriam, sorodniki ter Kulmeschevi svaki in snahe z družinami, vnukinja Antonia pa pošilja babici 60 poljubčkov. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Draga Susi, Bog te živi in na zdravje!