Pred kratkim je bivši pliberški občinski svetnik Peter Krištof obhajal 55. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in osebnega zadovoljstva sin Matija, mama Urška, vsa žlahta, EL Pliberk, deželna EL in SJK. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pri­družujejo prijatelji in dobri znanci.