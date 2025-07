Prihodnjo soboto, 12. julija, bo priljubljeni bilčovški birt Hanzi Ogris-Ogi, p. d. Miklavž, praznoval 65.rojstni dan. Ob polokroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci. Številnim čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo Slovensko prosvetno društvo Kočna iz Sveč ter številni gostje od blizu in daleč.