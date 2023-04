20 let Novic – tisoč izdaj, polnih dobrih vsebin in tem, ki so blizu bralkam in bralcem

Enajstega aprila 2003 je izšla prva številka Novic. Skoraj tisoč, natančneje 993 rednih številk Novic je izšlo v zadnjih 20 letih, torej do 11. aprila 2023. Skupaj s številnimi prilogami, pa naj so bile to mladinske priloge, kronika leta ali priloge ob posebnih obletnicah, pa smo seveda že zdavnaj presegli tisoč izdaj.

Ekipa Novic, z leve: Janko Kulmesch, Simon Rustia, Sebastjan Trampusch, Tomaž Verdev, Nadja Volavšek Kurasch in Damijan Smrečnik

Novice so nastale leta 2003 z združitvijo dveh samostojnih časopisov – Našega tednika in Slovenskega vestnika. Prva številka Slovenskega vestnika je izšla 14. junija 1946 na Dunaju, septembra 1949 je izšla prva izdaja Našega tednika. Izdajatelja Novic sta Narodni svet koroških Slovencev in Zveza slovenskih organizacij. Od leta 2014 naprej zagotavlja uredniški statut vsebinsko neodvisnost redakcije od izdajateljev.

Ponosni smo, da je reprezentativna raziskava OGM v septembru 2022 pokazala, da pripadniki slovenske narodne skupnosti vseh starostnih skupin najpogosteje sledijo prav Novicam. Da tiskan medij pri določeni ciljni skupini leži še pred radijsko in televizijsko ponudbo, je prav gotovo nekaj posebnega. Vsekakor se zavedamo, da se je treba ves čas razvijati naprej. Naslednji izziv nam je namreč pokazala prav raziskava OGM, iz katere je namreč razvidno, da mlajši redkeje sledijo klasični medijski ponudbi narodne skupnosti. Zato smo v zadnjih dveh letih izgradili našo ponudbo na družbenih omrežjih Facebook in Instagram in naši spletni strani novice.at, ki bo še letos dobila novo grafično podobo.

Raziskava OGM, N=562

Nadstrankarski, odprt, sodoben, širok in dialoško usmerjen tednik v slovenskem jeziku, ki vsebuje vse sorte novic, vedno pa naj bo v središču človek – takšna je bila usmeritev skupnega tednika koroških Slovencev, ki so jo zapisali pred 20 leti ob izidu prve številke Novic.

Prva naslovnica tednika Novice

Uredniški tim se je v 20 letih večkrat spremenil in pomladil. Še naprej pa je naše glavno vodilo, da tedensko pripravimo časopis, poln dobrih, živahnih in jedrnatih vsebin in tem, ki bodo blizu bralkam in bralcem. Uredništvo Novic sestavljajo Sebastjan Trampusch (glavni urednik), Janko Kulmesch, Nadja Volavšek Kurasch, Simon Rustia, Damijan Smrečnik in Tomaž Verdev.

Spekter bralk in bralcev Novic je širok in sega od oseb, ki jih redno srečavaš na prireditvah narodne skupnosti, pa do takih, ki se o dogajanju v narodni skupnosti informirajo zgolj iz časopisa. Pri mnogih si ne bi mislil, da ga imajo naročenega. Za rojake in rojakinje na Dunaju, v Gradcu, Sloveniji in po svetu pa so Novice prav gotovo pomembno sredstvo za tedenski stik s Koroško, z dogajanjem v narodni skupnosti – in za mnoge najbrž edino čtivo s tiskano slovensko besedo.

Veseli smo, da je barka Novice v letu 2021 s sistemsko rešitvijo sofinanciranja tiskanih medijev avstrijskih narodnih skupnosti zaplula v mirnejše vode in tako prebila obdobje kronične podranjenosti prejšnih let.

Ob 20. obletnici se zahvaljujemo vsem zvestim bralkam in bralcem od Pliberka do Šmohorja, od Ljubljane do Osla za dolgoletno zvestobo!