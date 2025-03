Minulo sredo, 26. marca, je Štefan Hribar iz Gluhega Lesa pri Šentvidu v Podjuni praznoval 50. rojstni dan. Ob srečanju z Abrahamom športnemu direktorju KOŠ prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in zadovoljstva ožja družina, vsi Novakovi, Točajevi, KOŠ družina, KRONA ter prijatelji in dobri znanci. Naj ti bo ta jubilej poln veselja in sreče!