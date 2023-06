Andrina Mračnikar je za dokumentarni film Izginjanje prejela nagrado »butnskala«. AIPA (organizacija za kolektivno uveljavljanje in zaščito pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del) je podelila tri enakovredne nagrade za avtorsko drznost in ustvarjalno izvirnost v slovenskih avdiovizualnih delih iz leta 2022. Pri teh nagradah ni v ospredju visoka gledanost del, temveč avtorski dosežki in presežki, pa tudi vpliv teh del na slovensko avdiovizualno pokrajino.

Strokovna žirija (kolumnist Leon Magdalenc, publicistka Jedrt Jež Furlan, likovna umetnica Zora Stančič in arhitekt Boštjan Vuga) je svojo odločitev med drugim utemeljila z besedami: »Vsi njeni [avtoričini] dokumentarni filmi so osebni in družbeno aktivni, a ne govorijo le o uporu, ker že sami po sebi predstavljajo vrsto upora: upirajo se pozabi in izrinjenosti. Ljudi in zgodbe rešuje pred popolnim izbrisom. Vrača jih v kolektivno zavest, kamor tudi sodijo. Ker so del avstrijske, evropske in svetovne zgodovine.«