Minuli torek, 22. aprila, je obhajal 50. rojstni dan Danilo Katz iz Nonče vasi, ravnatelj Evropske šole v Šmihelu ter agilen kulturni ustvarjalec. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in ustvarjalne energije vsi domači, sorodniki, Kulturni dom in EL Pliberk ter prijatelji in dobri znanci.