Občinski svetnik in vodja Slomškove hiše v Celovcu Christian Koren iz Podroja je te dni obhajal 60. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije in sreče vsi domači, Veronika, EL Globasnica, deželna EL ter prijatelji in dobri znanci. Vse ta buale, na zdravje in fejst ostani!