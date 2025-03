V ponedeljek, 10. marca, je prelistal 70. list v knjigi svojega življenja Franci Sadolšek. Po tej poti mu želijo vse najboljše, veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva družina Peter Kuchar iz Bele in vsi prijatelji skupine – Mi smo mi – Dragica Blajs, Hani Kuchar in Mici Maloveršnik.