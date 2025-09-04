Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Dominik Krušic, p. d. Motijev Minki
Minki Krušic – 90 let

4.9.2025 Stranje Strein Janko Kulmesch

Motijev Minki – Dominik Krušic iz Stranj v Kotmari vasi se je rodil 4. avgusta 1935 pri Motiju na Vesavi očetu Andreju in mami Frančiški, roj. Scharnagl. Vsega je bilo enajst otrok. Najmlajši, Ernst, letnik 1939, je umrl vigredi letos, Minki pa je edini še živeči.Po mladosti v domači hiši je začel delati v vrtnariji celovške občine; tam je bil izredno vesten, kakršen je zmerom bil, zaposlen do upokojitve. V Stranjah v Kotmari vasi si je postavil lasten dom. 

Kot sin narodno zelo zavedne Motijeve družine je vsa leta sodeloval pri Gorjancih, tako kot igralec kakor tudi kot pevec. Sodeloval je tudi pri samostojnem političnem gibanju, kot kandidat kotmirške EL. Dolga leta je pel v cerkvi, bil je član župnijskega sveta. Kot vrtnar je skrbel za lepše pokopališče in za vrt pri žup­nišču. Prizadeval si je tudi, da so Mohorjeve bukve prihajale med ljudi. Je velikodušen in radodaren, sosedje ga cenijo kot človeka, kateremu je pri srcu dober odnos do bližnjega. 

Minkiju iskreno čestitamo za visoki življenjski jubilej. Bog mu nakloni še vrsto let!

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt