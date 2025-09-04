Minki Krušic – 90 let

Motijev Minki – Dominik Krušic iz Stranj v Kotmari vasi se je rodil 4. avgusta 1935 pri Motiju na Vesavi očetu Andreju in mami Frančiški, roj. Scharnagl. Vsega je bilo enajst otrok. Najmlajši, Ernst, letnik 1939, je umrl vigredi letos, Minki pa je edini še živeči.Po mladosti v domači hiši je začel delati v vrtnariji celovške občine; tam je bil izredno vesten, kakršen je zmerom bil, zaposlen do upokojitve. V Stranjah v Kotmari vasi si je postavil lasten dom.
Kot sin narodno zelo zavedne Motijeve družine je vsa leta sodeloval pri Gorjancih, tako kot igralec kakor tudi kot pevec. Sodeloval je tudi pri samostojnem političnem gibanju, kot kandidat kotmirške EL. Dolga leta je pel v cerkvi, bil je član župnijskega sveta. Kot vrtnar je skrbel za lepše pokopališče in za vrt pri župnišču. Prizadeval si je tudi, da so Mohorjeve bukve prihajale med ljudi. Je velikodušen in radodaren, sosedje ga cenijo kot človeka, kateremu je pri srcu dober odnos do bližnjega.
Minkiju iskreno čestitamo za visoki življenjski jubilej. Bog mu nakloni še vrsto let!
