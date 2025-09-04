Minki Krušic – 90 let

Kot sin narodno zelo zavedne Motijeve družine je vsa leta sodeloval pri Gorjancih, tako kot igralec kakor tudi kot pevec. Sodeloval je tudi pri samostojnem političnem gibanju, kot kandidat kotmirške EL. Dolga leta je pel v cerkvi, bil je član župnijskega sveta. Kot vrtnar je skrbel za lepše pokopališče in za vrt pri žup­nišču. Prizadeval si je tudi, da so Mohorjeve bukve prihajale med ljudi. Je velikodušen in radodaren, sosedje ga cenijo kot človeka, kateremu je pri srcu dober odnos do bližnjega.