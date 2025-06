Maturiral je s samimi enicami  

Te dni je Niklas Wautsche z Letine pri Šmihelu zaključil šolanje na Višji tehnični šoli (HTL) v Celovcu z maturo ̣– in s spričevalom s samimi enicami oz. prav dobrimi ocenami. Ob tem lepem uspehu se še posebej veselijo in mu iskreno čestitajo babica Micka in teta Marca z družino, prav tako pa se iskrenim čestitkam pridružujejo teta Lojzka z družino, teta Monika z družino in stric Fridl z družino. Uspešnemu maturantu Niklasu želijo, da bi ostal še naprej tako priden in obilo sreče in uspeha na nadaljnji življenjski poti. Še prej pa mu želijo, da bi se zelo dobro počutil, ko bo odslužil vojaški rok pri avstrijski zvezni vojski.