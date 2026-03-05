Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Matevž Kakl, po domače Mlinar
Matevž Kakl obhaja 80-letnico 

5.3.2026 Loga vas Augsdorf Novice

Minuli torek, 3. marca, je Matevž Kakl, po domače Mlinar iz Loge vasi pri Vrbi, praznoval 80. rojstni dan. Slavljenec se je udejstvoval tudi kulturno, med drugim kot odličen pevec pri nekdanjem moškem zboru Loga vas, ki ga je vodil Stanko Tscher­nitz. Prav tako je bil slavljenec znan kot lastnik osmice (Buschenschank) v Spodnjih Jezercah. Ob visokem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo družina in prijatelji in mu želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. Na mnoga leta!

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt