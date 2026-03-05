Matevž Kakl obhaja 80-letnico 

Minuli torek, 3. marca, je Matevž Kakl, po domače Mlinar iz Loge vasi pri Vrbi, praznoval 80. rojstni dan. Slavljenec se je udejstvoval tudi kulturno, med drugim kot odličen pevec pri nekdanjem moškem zboru Loga vas, ki ga je vodil Stanko Tscher­nitz. Prav tako je bil slavljenec znan kot lastnik osmice (Buschenschank) v Spodnjih Jezercah. Ob visokem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo družina in prijatelji in mu želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. Na mnoga leta!