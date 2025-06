Minuli torek, 17. junija, je obhajala 60. rojstni dan Marija Ošina iz Gorič. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva družina (na sliki z možem Tomijem) ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje Regi Žitara vas.