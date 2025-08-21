Marija Makarovič – 95 let

Na veliko gospojnico je praznovala polokrogli življenjski jubilej etnologinja Marija Makarovič. Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik se ji zahvaljujeta za bogato delo na Koroškem, za vse prehojene poti do ljudi, ki jih je obiskovala in zapisovala njihova pripovedovanja in njihove življenjske zgodbe. Kar je zapisano, ne bo izbrisano in bo pričalo o bogati kulturni dediščini Slovencev na Koroškem. Ob visokem življenjskem jubileju Mariji Makarovič želimo vse najboljše, predvsem trdnega zdravja. Na nadaljnja zdrava leta v moči in ustvarjalnosti!