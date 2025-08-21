Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Marija Makarovič
Marija Makarovič – 95 let

21.8.2025 Ljubljana Ljubljana Novice

Na veliko gospojnico je praznovala polokrogli življenjski jubilej etnologinja Marija Makarovič. Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik se ji zahvaljujeta za bogato delo na Koroškem, za vse prehojene poti do ljudi, ki jih je obiskovala in zapisovala njihova pripovedovanja in njihove življenjske zgodbe. Kar je zapisano, ne bo izbrisano in bo pričalo o bogati kulturni dediščini Slovencev na Koroškem. Ob visokem življenjskem jubileju Mariji Makarovič želimo vse najboljše, predvsem trdnega zdravja. Na nadaljnja zdrava leta v moči in ustvarjalnosti!  

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt