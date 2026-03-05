Marija Jelen 60 let mlada

Ko je Marija Jelen prišla na avstrijsko Koroško, se je zaposlila med drugim v gostilni pri Ilgu (Edlingerhof) v Kazazah in kot sezonska delavka ob Klopinjskem jezeru. Prav tako pa je vzljubila Zdravka Jelena, sina Volinove domačije v Zgornjih Libučah. Četrtek, 5. marec, pa bo zanjo še posebej prazničen dan: obhajala bo 60. rojstni dan. Ob osebnem jubileju prisrčno čestitajo mož Zdravko, sosedi, matjaževci, EL Pliberk ter prijatelji in dobri znanci. Želijo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva.
