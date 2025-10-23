Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Margaretha Jantschgi
Margaretha Jantschgi – 90 let

23.10.2025 Rut Rauth Novice

»Najlepša novica v mojem življenju je bila, da sem premagala raka,« je Margaretha Jantschgi z Ruta pri Hodišah, ki se je rodila pri Kučniku na Radišah, nekoč povedala v pogovoru z Novicami. Ponedeljek, 20. oktober, pa je bil zanjo še posebno prazničen dan: prelistala je 90. list svoje bogate življenjske knjige. SPD Zvezda Hodiše slavljenki prisrčno čestita in želi obilo zdravja, sreče, ljubezni, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva. Prisrčne čestitke hodiške Zvezde, povezane z najboljšimi željami, pa veljajo tudi Danijeli Doutlik z Železnice pri Hodišah in Joziju Mikscheju iz Dvorca. 

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt