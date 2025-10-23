Margaretha Jantschgi – 90 let

»Najlepša novica v mojem življenju je bila, da sem premagala raka,« je Margaretha Jantschgi z Ruta pri Hodišah, ki se je rodila pri Kučniku na Radišah, nekoč povedala v pogovoru z Novicami. Ponedeljek, 20. oktober, pa je bil zanjo še posebno prazničen dan: prelistala je 90. list svoje bogate življenjske knjige. SPD Zvezda Hodiše slavljenki prisrčno čestita in želi obilo zdravja, sreče, ljubezni, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva. Prisrčne čestitke hodiške Zvezde, povezane z najboljšimi željami, pa veljajo tudi Danijeli Doutlik z Železnice pri Hodišah in Joziju Mikscheju iz Dvorca.