V sredo, 26. marca, je Marca Dlopst obhajala 60. življenjski jubilej. Slavljenki, ki izhaja iz znane Prenarjeve rodbine na Blatu pri Pliberku, prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači, sodelavke in sodelavci, sosedje ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje EL PLiberk.