V torek, 27. maja, je praznoval 40. življenjski jubilej Manfred Furjan iz Sel. Občinskemu odborniku Enotne liste Sele in predsedniku športnega društva DSG Sele želijo obilo zdravja, sreče, ter ustvarjalne energije vsi prijatelji od blizu in daleč. Čestitkam se pridružujejo kolegi in kolegice, s katerimi je leta 2004 maturiral na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu.