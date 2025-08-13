Ludrantov Anza praznuje

Poznamo ga kot zelo prid­nega kmeta na Ludrantovi kmetiji v Podkraju pod Matjaževo Peco, prav tako pa je Hanzej Igerc zelo zavzet čehmošter v Šentjurju pri Libučah ter velik ljubitelj slovenske kulture in samostojnega gibanja. Minula sreda, 13. avgust, je bila zanj še posebej praznična, ko je praznoval 75. rojstni dan. Ob polokroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo vsi domači, sestre in bratje z družinami, Regi Bistrica pri Pliberku, SJK in Moški pevski zbor Kralj Matjaž. Želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva. Dragi Anza, na zdravje!