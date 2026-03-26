Lojze Jagodič
Lojze Jagodič obhajal 80-letnico

26.3.2026 Celovec Klagenfurt Novice

Minuli torek, 24. marca, je legendarni trener in igralec Lojze Jagodič praznoval 80. rojstni dan. Ko je bil Lojze mlad šest let, je s starši prišel iz Mozirja v Sloveniji na Koroško in se uspešno uveljavil v avstrijskem nogometu. Med drugim je igral tudi v avstrijski nogometni reprezentanci, svoje prave korenine pa je našel prav pri SAK, s katerim je dosegel zgodovinske zmage in še danes redno obiskuje tekme SAK. Za osebni jubilej prisrčno čestitamo in želimo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva.   

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

