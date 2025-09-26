Novice logo
Marta Luschin
Kogovnikova Marta – 70 let

26.9.2025 Kogelska Gora

Izhaja iz družine s 14 otroki na domačiji pri Kogelniku na Kogelski Gori nad Suho, minula sreda, 24. september, pa je bila za Marto Luschin, roj. Kulmesch, še posebej praznična: obhajala je 70. rojstni dan. Slavljenki, ki rada obiskuje tudi slovenske prireditve in poje pri suškem cerkvenem zboru, prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva mož Willi, otroci Thomas, Isabella in Simone, mama Tončka ter bratje in sestre z družinami. 

Draga Marta, Bog te živi in še na mnoga leta!   

