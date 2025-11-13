Ko praznujeta mama in hčerka

Minuli teden, 8. novembra, je praznovala 60. rojstni dan Veronika Germ-Riedl.
Ob tem posebnem jubileju in tudi ob koncu službenega delovanja ji želimo prav posebno zdravje, srečo in še mnogo idej za razne aktivnosti, ki jih namerava še uresničiti. Ob tej priložnosti čestitamo tudi njenemu sošolcu župniku Slavku Thalerju, ki je pravtako obhajal svojo 60-letnico. Obema jubilantoma izrekamo čestitke iz Nonče vasi in jima kličemo še na mnoga leta, Veroniki pa še posebej čestitajo mož Andi, otroka Fabian in Jana, Šimonovi, vsi sorodniki in prijatelji.
Hčerka slavljenke Veronike Germ-Riedl, dr. Jana Germ-Pichler, pa je nedavno na pravni fakulteti dunajske univerze uspešno zaključila doktorski študij prava. Tudi njej čestitajo vsi sorodniki in prijateljice ter prijatelji, prav posebno starša Veronika in Andi Germ, brat Fabian in mož Valentin, ki se z njo zelo veselijo in ji iz vsega srca čestitajo.
