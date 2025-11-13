Ko praznujeta mama in hčerka

Ob tem posebnem jubileju in tudi ob koncu službenega delovanja ji želimo prav posebno zdravje, srečo in še mnogo idej za razne aktivnosti, ki jih namerava še uresničiti. Ob tej priložnosti čestitamo tudi njenemu sošolcu župniku Slavku Thalerju, ki je pravtako obhajal svojo 60-letnico. Obema jubilantoma izrekamo čestitke iz Nonče vasi in jima kličemo še na mnoga leta, Veroniki pa še posebej čestitajo mož Andi, otroka Fabian in Jana, Šimonovi, vsi sorodniki in prijatelji.