Katarina Borotschnik 90 let

V petek, 21. novembra, bo priljubljena Libučanka Katarina Borotschnik prelistala 90. list svoje bogate življenjske knjige. Ob njenem visokem življenjskem jubileju smo prejeli naslednje voščilo: »Draga slavljenka! Ob Tvojem osebnem prazniku Ti želimo povedati, da smo zelo hvaležni za vso Tvojo ljubezen ter za vzgledno, dobro in versko vzgojo. Želimo Ti še naprej obilo sončnih dni in božjega varstva - Tvoji otroci z družinami, vnuki in pravnuki pa Ti pošiljajo 90 poljubčkov.« Željam se priključujejo sestra Greti in vsa ostala žlahta ter libuški matjaževci in Enotna lista Pliberk.
