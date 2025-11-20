Katarina Borotschnik 90 let

V petek, 21. novembra, bo priljubljena Libučanka Katarina Borotschnik prelistala 90. list svoje bogate življenjske knjige. Ob njenem visokem življenjskem jubileju smo prejeli naslednje voščilo: »Draga slavljenka! Ob Tvojem osebnem prazniku Ti želimo povedati, da smo zelo hvaležni za vso Tvojo ljubezen ter za vzgledno, dobro in versko vzgojo. Želimo Ti še na­prej obilo sončnih dni in božjega varstva - Tvoji otroci z družinami, vnuki in pravnuki pa Ti pošiljajo 90 poljubčkov.« Željam se priključujejo sestra Greti in vsa ostala žlahta ter libuški matjaževci in Enotna lista Pliberk.