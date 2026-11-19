Minuli petek, 13. novembra, je Franc Vejnik iz Globasnice praznoval 70. rojstni dan. Gre za jubilej odličnega muzikanta oz. pravega virtuoza na diatonični harmoniki. Slavljenec, ki izhaja iz Remšenika in se je igranja harmonike naučil kot samouk, je več kot 40 let igral pri ansamblu Korenika in vsa leta razveseljeval udeleženke in udeležence izleta Novic, Po smrti Alberta Kraigerja leta 2025 je ansambel Korenika na izletih Novic nasledil Kvartet Obir. Francu Vejniku prisrčno čestitamo in želimo obilo zdravja ter veselja pri igranju na harmoniko.

