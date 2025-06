V četrtek, 26. junija, obhaja Jozi Baumgartner iz Šentjanža v Rožu 90. življenjski jubilej. Ob osebnem prazniku mu prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva Ibovnikovi z Bistrice pri Šent­jakobu ter prijatelji in dobri znanci iz Šentjanža v Rožu. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje Volilna skupnost Bistrica v Rožu