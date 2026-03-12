Joza Habernik praznoval 80-letnico

Ko je Joza Habernik zaključil študij gospodarstva na Dunaju, se je odločil, da se vrne na Koroško in se takoj aktivno vključi tudi v kulturno, politično in gospodarsko življenje slovenske narodne skupnosti – mdr. kot publicist, poslovodja Zveze bank, predstavnik EL v žitrajskem občinskem svetu, odbornik NSKS, tajnik SKS ter pevec pri Danici in Vinku Poljancu. Ob 80-letnici, ki jo je praznoval v sredo, 11. marca, prisrčno čestitajo vsi domači in Regi Žitara vas. Želijo predvsem zdravja in zadovoljstva.