Joza Habernik
Joza Habernik praznoval 80-letnico

12.3.2026 Škocjan St. Kanzian am Klopeiner See Novice

Ko je Joza Habernik zaključil študij gospodarstva na Dunaju, se je odločil, da se vrne na Koroško in se takoj aktivno vključi tudi v kulturno, politično in gospodarsko življenje slovenske narodne skupnosti – mdr. kot publicist, poslovodja Zveze bank, predstavnik EL v žitrajskem občinskem svetu, odbornik NSKS, tajnik SKS ter pevec pri Danici in Vinku Poljancu. Ob 80-letnici, ki jo je praznoval v sredo, 11. marca, prisrčno čestitajo vsi domači in Regi Žitara vas. Želijo predvsem zdravja in zadovoljstva.  

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

