Janez Pandel
Janez Pandel praznoval 70. rojstni dan 

26.3.2026 Proboj Proboj Novice

Ko je bil otrok, mu je nesreča vzela očeta, deset let pozneje pa mu je umrla še mama. Kljub tej izgubi se je Janez Pandel iz Proboja uspešno uveljavil v družbi. To tako poklicno kot tudi privatno. Lani je obhajal z ženo Dorli, s katero je ustvaril družino s sinovoma Mariem in Martinom ter s hčerko Nadjo, zlato poroko. Poklicno se je kot voznik tovornjaka zaposlil pri nekdanjem pliberškem podjetju Alpetour ter nato do upokojitve pri podjetju Meindl v Schremsu – vsega skupaj pa je naredil 4,5 mio km po vsej Evropi. Še posebej lepo doživetje je Janez Pandel imel leta 2016, ko se je kot član društva, ki se zavzema za varnost v cestnem prometu, srečal s papežem Frančiškom in mu izročil posebno darilo iz Podjune. Minulo sredo, 25. marca, je Janez Pandel obhajal 70. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva družina in sorodniki.

