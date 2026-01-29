Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Janez Cvelf
Janez Cvelf praznuje 60. rojstni dan

29.1.2026 Nonča vas Einersdorf Novice

V soboto, 31. januarja 2026, bo obhajal 60. rojstni dan Janez Cvelf iz Nonče vasi. Slavljenec izhaja po očetu Poldeju Cvelfu iz Božičeve rodbine v Nonči vasi, po mami Milki, roj. Gabrijel, pa iz Strdenove rodbine v Lešah v občini Šentjakob v Rožu. Slavljenec je po poklicu šofer pri avstrijski pošti in tesno povezan je tudi s športom kot nogometni sodnik. Poleg tega je bil ustanovni predsednik koroške sekcije vseavstrijskega motornega kolesarskega kluba Red Bike. Ob osebnem prazniku smo prejeli naslednje voščilo:

» Ob tem okroglem življenjskem jubileju ti želimo, dragi jubilant, vse najboljše ter obilo zdravja in božjega blagoslova – vsi sorodniki ter prijatelji in znanci od blizu in daleč. Ad multos annos!« Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje EL Pliberk.

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt