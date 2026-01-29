Janez Cvelf praznuje 60. rojstni dan

V soboto, 31. januarja 2026, bo obhajal 60. rojstni dan Janez Cvelf iz Nonče vasi. Slavljenec izhaja po očetu Poldeju Cvelfu iz Božičeve rodbine v Nonči vasi, po mami Milki, roj. Gabrijel, pa iz Strdenove rodbine v Lešah v občini Šentjakob v Rožu. Slavljenec je po poklicu šofer pri avstrijski pošti in tesno povezan je tudi s športom kot nogometni sodnik. Poleg tega je bil ustanovni predsednik koroške sekcije vseavstrijskega motornega kolesarskega kluba Red Bike. Ob osebnem prazniku smo prejeli naslednje voščilo:
» Ob tem okroglem življenjskem jubileju ti želimo, dragi jubilant, vse najboljše ter obilo zdravja in božjega blagoslova – vsi sorodniki ter prijatelji in znanci od blizu in daleč. Ad multos annos!« Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje EL Pliberk.
