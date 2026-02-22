Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Janez Buchwald
Janez Buchwald obhajal 80-letnico

22.2.2026 Nonča vas Einersdorf Novice

Izhaja iz Pukvove rodbine v Nonči vasi, Rešetarjeva Sabina je postala njegova življenjska sopotnica, ustvarila sta si družino s štirimi otroki, sam je bil mizar in nato učitelj na poklicni šoli, prav tako je navdušen planinec ter pevec MePZ Podjuna prve ure, nedelja, 8. februar, pa je bila za Janeza Buchwalda iz Nonče vasi še posebej prazničen dan: prelistal je 80. list svoje bogate življenjske knjige. Slavljencu, ki mu je zelo pri srcu tudi zadružništvo in je pevec, prisrčno čestitajo in želijo vse ta buale, predvsem zdravja družina, sorodniki, pevci, planinci in EL Pliberk.

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt