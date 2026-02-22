Janez Buchwald obhajal 80-letnico

Izhaja iz Pukvove rodbine v Nonči vasi, Rešetarjeva Sabina je postala njegova življenjska sopotnica, ustvarila sta si družino s štirimi otroki, sam je bil mizar in nato učitelj na poklicni šoli, prav tako je navdušen planinec ter pevec MePZ Podjuna prve ure, nedelja, 8. februar, pa je bila za Janeza Buchwalda iz Nonče vasi še posebej prazničen dan: prelistal je 80. list svoje bogate življenjske knjige. Slavljencu, ki mu je zelo pri srcu tudi zadružništvo in je pevec, prisrčno čestitajo in želijo vse ta buale, predvsem zdravja družina, sorodniki, pevci, planinci in EL Pliberk.