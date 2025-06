Minulo nedeljo, 8. junija, sta Gretka in Mark Gregorič iz Male vasi slovesno obhajala 40-letnico poroke. Ob tem žlahtnem skupnem jubileju v znamenju medsebojne povezanosti, ljubezni in medsebojnega spoštovanja prisrčno čestitajo in želijo obilo sreče na nadaljnji skupni poti otroci z družinami, sorodniki ter prijatelji in sosedje.