V ponedeljek, 7. aprila, je Hema Hudl iz Male vasi obhajala 85. življenjski jubilej. Ob osebnem prazniku ji prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva sinova Dominik in Branko z družinama ter sorodniki iz Podjune, Celovca in Roža. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujeta EL Globasnica in SKD Globasnica.