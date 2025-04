V petek, 25. aprila, bo Filip Warasch iz Celovca prelistal 80. list svoje življenjske knjige. Bivšemu osrednjemu tajniku NSKS ter občinskemu svetniku EL na Djekšah in ustanovitelju Kluba slovenskih občinskih odbornikov prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva deželna EL, hčerka Nataša skupaj z mamo Mišo, deželna EL ter prijateljice in prijatelji Christa z Albertom, Jozi z Elisabeth, Hori z Elsi in Janko.