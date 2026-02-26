Elena Rutar obhajala 30. pomlad

Minulo soboto, 21. februarja, je Elena Rutar, ki izhaja iz Šentvida v Podjuni in živi na Selu ob Klopinjskem jezeru, obhajala 30. rojstni dan. Slavljenka je učiteljica na Javni ljudski šoli 24 v Celovcu in je leta 2023 za pet mesecev odpotovala v Auckland na Novi Zelandiji, kjer je na univerzi poučevala nemščino. Ljubiteljem petja pa je znana kot sopranistka pri vokalni skupini Oktakord. Še posebej pa se angažira kot pevka pri šentviški Danici. Že kot otrok je pela pri otroškem zboru Danice, nato v mladinskem, zdaj poje pri mešanem zboru in vodi otroški zbor Zvezdice. Ob osebnem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja in ustvarjalne energije družina, prijatelji, SPD Danica, pevska skupina Oktakord in GWL Škocjan.