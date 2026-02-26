Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Elena Rutar
Elena Rutar obhajala 30. pomlad

26.2.2026 Selo Selach Novice

Minulo soboto, 21. februarja, je Elena Rutar, ki izhaja iz Šentvida v Podjuni in živi na Selu ob Klopinjskem jezeru, obhajala 30. rojstni dan. Slavljenka je učiteljica na Javni ljudski šoli 24 v Celovcu in je leta 2023 za pet mesecev odpotovala v Auckland na Novi Zelandiji, kjer je na univerzi poučevala nemščino. Ljubiteljem petja pa je znana kot sopranistka pri vokalni skupini Oktakord. Še posebej pa se angažira kot pevka pri šentviški Danici. Že kot otrok je pela pri otroškem zboru Danice, nato v mladinskem, zdaj poje pri mešanem zboru in vodi otroški zbor Zvezdice. Ob osebnem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja in ustvarjalne energije družina, prijatelji, SPD Danica, pevska skupina Oktakord in GWL Škocjan. 

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt