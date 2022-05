16. maja smo vas na Facebooku pozvali k udeležbi k nagradni igri, v kateri sta lahko dve osebi osvojili vsaka dve sezonski vstopnici za pliberško kopališče. Nagradno vprašanje se je glasilo: »Koliko let v Pliberku obratuje poletno kopališče?«

Pliberško kopališče je začelo obratovati leta 1930, zaradi česar je pravilen odgovor na nagradno vprašanje 92 let. Vsem sodelujočim v nagradni igri se iskreno zahvaljujemo za zanimanje in udeležbo. Sezonski vstopnici prejmeta Silvia Mödritscher iz Konovec in Andrea Klančnik iz Nonče vasi. Iskrene čestitke in veliko kopalskih užitkov želimo obema!

Po tej poti se zmagovalkama še enkrat opravičujemo za zamudo pri dostavi sezonskih vstopnic.