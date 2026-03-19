Dragi Jozej, vse ta buale!

V torek, 17. marca, je bilo v družini Haschej v Kokju še posebej praznično: Jozej Haschej ni bil samo v pričakovanju svojega godu, temveč je na ta dan obhajal tudi 65. rojstni dan. Slavljenec najde poleg dela na kmetiji vedno tudi čas za javno delo v korist slovenske narodne skupnosti – med drugim kot občinski svetnik in zadružnik. Ob polokroglem življenjskem jubileju mu prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in božjega blagoslova vsi domači, sorodniki, Team Kramer, deželna EL in SJK. Čestitkam se pridružujejo prijatelji in dobri znanci.